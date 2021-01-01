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गिरफ्तारी:46 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

बगहा4 घंटे पहले
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नगर के बगहा - 2 स्थित बस स्टैंड के पास एक करकटनुमा घर में छापेमारी कर पटखौली थाना की पुलिस ने शनिवार की रात में 46.9 लीटर विदेशी शराब की जब्ती की। बस स्टैंड के पास मोहन गुप्ता मार्केट से सटे यह छापेमारी हुई। विदेशी शराब के एक सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया। पटखौली थानाध्यक्ष सुरेश यादव ने बताया कि छापेमारी के दौरान आरएस 13 लीटर व 8पीएम 25.9 लीटर तथा किंग फिसर शराब 8 लीटर शराब थी।

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