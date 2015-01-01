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आत्मनिर्भर बन रहे लाेग:कोरोना काल में लौटे सोहेब ने शुरू किया काम, लद्दाख भेज चुके हैं 20,000 ट्रैक सूट

मनोज कुमार राव|बेतिया2 दिन पहले
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चनपटिया में ट्रैक सूट तैयार कर रहे कारीगर।
  • जिला प्रशासन ने की मदद, उपलब्ध कराई है 10,000 स्क्वायर फीट जमीन, नए कारीगरों को भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण

हरियाणा में अपने 700 प्रशिक्षित कारीगरों के साथ तरह-तरह के रेडीमेड परिधान तैयार करने वाले मझौलिया निवासी सोहेब ताहिर कोरोना संक्रमण काल में निराश होकर मझौलिया वापस आ गए। उनकी टीम में शामिल मझौलिया क्वारेंटिन सेंटर के मुनीर आलम से जिला प्रशासन की टीम ने संपर्क किया।

जिलाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश के आलोक में प्रशासन की टीम ने वस्त्र तैयार करने के उनके अनुभव का अध्ययन किया । सोहेब ताहिर और मुनीर आलम के साथ जिला प्रशासन की टीम ने अविलंब योजना तैयार की और जिले में ही दिन रात एक कर सैकड़ों सिलाई मशीन के जरिए वस्त्र तैयार किया जाने लगा। विशेष गुणवत्ता के कारण फिलहाल बेतिया में तैयार वस्त्र यूरोपियन बाजार मसलन स्पेन सहित लद्दाख में भी भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार कि बेहतर सोच, प्रवासी मजदूरों की गुणवत्ता की परखने की क्षमता और जिले में ही सभी को रोजगार उपलब्ध कराने की सोच का परिणाम निकला कि आज जिला प्रशासन के सहयोग से बेतिया का तैयार माल लद्दाख और यूरोप के कई देशों सहित स्पेन में भेजा जा रहा है।

लद्दाख से 40,000 और स्पेन से 7000 की मांग
डीएम ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण जिले में वापस आए मुनीर और सोहेब जैसे टैलेंट की परख का यह नतीजा है कि आज इन दोनों के साथ चनपटिया बाजार समिति में प्रशासन के सहयोग से 50 से अधिक कारीगरों को रोजगार मिला है। 10,000 स्क्वायर फीट जमीन प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। 20,000 ट्रैक सूट लद्दाख भेजा जा चुका है और 40,000 ट्रैक सूट की मांग आ चुकी है। इसके अलावा स्पेन भेजने के लिए 7000 ट्रैक सूट तैयार किए जा रहे हैं।

हरियाणा से मंगाई गई हैं 56 स्टिचिंग मशीन
सोहेब ताहिर ने जिला प्रशासन के सहयोग से हरियाणा से अपनी 56 स्टिचिंग मशीन को मंगवाया। इसके अलावा पीएमईजीपी योजना के तहत जिला प्रशासन ने अन्य आवश्यक मशीनें सोहेब को उपलब्ध करा दी। डिस्टिक रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर के प्रभारी शैलेश पांडे ने बताया कि चनपटिया में जमीन उपलब्ध कराया गया और शुरू हो गया वस्त्र तैयार करने का उद्योग। चनपटिया बाजार समिति में तैयार किए जा रहे वस्त्र के जरिए फिलहाल 50 से अधिक कारीगरों को रोजगार मिल चुका है।

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