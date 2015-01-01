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प्रदर्शन:भारत-नेपाल सीमा खोलने के लिए बॉर्डर पर प्रदर्शन

बैरगनिया4 घंटे पहले
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  • लोगों ने नेपाल के गौर भंसार बॉर्डर पर जताया आक्रोश

कोरोना महामारी को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन के कारण करीब आठ माह से सील भारत-नेपाल सीमा को खुलवाने को लेकर गुरुवार को नेपाल के बॉर्डर इलाकों के ग्रामीणों ने नेपाल के गौर भंसार बॉर्डर पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि भारत के गांवों में हमारी बेटियां बस्ती हैं। भारत से हमलोगों को बेटी-रोटी का रिश्ता है। सगे-संबंधियों से मिले हुए महिनों हो गए। लेकिन, अब हमलोग अपने संबंधियों से मिले बगैर चुप नहीं रह सकते है। जिसको लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है।

बॉर्डर सील होने के कारण दशहरा जैसे महत्वपूर्ण पर्व में उनलोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब हिंदुओं के दीपावली एवं महापर्व छठ में भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। आंदोलन में शामिल जनता समाजवादी पार्टी के नेता रेवन्त झा, अनिल कुमार सिंह, चन्देश्वर राउत, संजीव सिंह, मोहन यादव, राघवेंद्र मिश्र, महेश्वर लाल कर्ण ने संयुक्त रूप से कहा कि कोरोना का असर कम होने के कारण दुकान, बाजार व सरकारी कार्यालय आदि खुल गए है। लेकिन, बॉर्डर अब तक सील है। इस कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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