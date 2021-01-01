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हादसा:बाइक की भिड़ंत में तीन लाेग जख्मी, रेफर

बाजपट्टी5 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के सीतामढ़ी-पुपरी सड़क मार्ग के गेनपुर चौक के समीप रविवार की सुबह दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस कारण तीन लाेग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी की पहचान थाना क्षेत्र के बनगांव बाजार निवासी छठु प्रसाद के पुत्र सूरज कुमार व बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलपुरा गांव निवासी राजीव कुमार व ममता देवी के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, सूरज किसी कार्य के सिलसिले में सीतामढ़ी जा जा रहा था। इसी दौरान बाजपट्टी की ओर से जा रही बाइक से उसकी भिड़ंत हो गई। जिसमें तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गये। स्थानीय लाेगाें ने आनन-फानन में जख्मी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने स्थिति गंभीर देखते हुए तीनों को रेफर कर दिया है।

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