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विरोध:जटवा चिचोरहिया सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर लोगों ने लगाया जाम

बंजरियाएक घंटा पहले
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  • अप्रैल 2020 में ही कार्य शुरू करने का बोर्ड लगा, कई लोग हाे चुके हैं घायल

प्रखंड के जटवा चिचोरहिया सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने जटवा चिचोरहिया मुख्य पथ को खैरी में बन्द कर दिया। जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। जिसके बाद स्थानीय विधायक डॉ. शमीम ग्रामीणों को जल्द सड़क निर्माण करवाने का आश्वाशन दिया। उसके बाद करीब तीन घण्टे बाद जाम हटा और जाकर यातायात शुरू हो सका।

वही एजेंसी द्वारा आनन फानन में जेसीबी से कार्य आरंभ कर दिया। जटवा चिचोरहिया 6 किमी सड़क निर्माण का कार्य बरहोनिया एजेंसी को मिली है। एजेंसी द्वारा अप्रैल 2020 में ही कार्य शुरू करने का बोर्ड लगा दिया। परन्तु आठ माह बाद भी एजेंसी द्वारा कार्य शुरू नही किया गया। वही सड़क जर्जर होने के कारण कई लोगो हाँथ पैर टूट गए।

साथ कई गाड़िया पलट गई जिसमें कई लोग मजदूर घायल हो गए। अभी हाल में ही जदयू के वरिष्ठ के नेता व चिमनी व्यवसायी का मोटरसाईकल से गिर जाने के कारण पैर टूट गया। वहीं व्यवसाई अजमत अली का भूसा लदा ट्रैक्टर गिर जाने से चालक व मजदूर घायल हो गए। ग्रामीणों के फोन करने पर ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता अखिलेश प्रसाद कई दिनों से कार्य शुरू करने का आश्वाशन दे रहे थे।

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