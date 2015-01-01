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मतदान प्रभावित:ईवीएम खराब होने से एक घंटे तक मतदान प्रभावित

बंजरियाएक घंटा पहले
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प्रखंड में बिधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को 247 मतदानकेन्द्रों पर शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। सिसवापूर्वी के बूथ संख्या 259 पर ईवीएम खराब होने के कारण एक घंटा तक मतदान प्रक्रिया रुकी रही। बाद में बनाने के बाद फिर से मतदान शुरू हो सका। वही चैलाहा बूथ संख्या 268,झखिया 228 पर वीवीपैट खराब होने से उसे बदला गया। जबकि चिचोरहिया बूथ संख्या 204 पर बीएलओ मदन मोहन प्रसाद यादव द्वारा मतदाता पर्ची वितरित नहीं किया गया था। इसके कारण मतदाताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ी।

पंचायत समिति सदस्य पति रमेश सहनी ने बताया कि बूथ पर 900 मतदाता है,परन्तु बीएलओ द्वारा करीब 300 लोगों के बीच ही पर्ची वितरीत किया गया था। इसके कारण मतदाता अपनी पर्ची व नाम खोजने के लिए इधर उधर भागते रहे। सुबह सात बजे से मॉक पोल होने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सुबह मतदान का प्रतिशत काफी स्लो रहा। धीरे धीरे सूरज निकलने के साथ मतदान में तेजी आने लगी। सुबह 9 बजे तक मतदान का प्रतिशत 22 प्रतिशत रहा,जबकि 3 बजे तक 53 प्रतिशत रहा। मतदान केंद्र के आस पास अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती रही।

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