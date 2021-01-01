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कार्रवाई:दो शराब तस्कर हुए गिरफ्तार, भेजे गए जेल

बंजरिया5 घंटे पहले
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चैलाहा बिनटोली से दो शराब तस्करों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। जिसे रविवार न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार पासवान ने गिरफ्तार दोनों तस्कर चैलाहा बिनटोली का हरिहर मुखिया व लक्ष्मण मुखिया है। जिनके ऊपर अवैध चुलाई शराब बनाने व बेचने की प्राथमिकी दर्ज थी।

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