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अपराध:झखिया में बंधक बनाए युवक को 20 घंटे बाद छुड़ाया गया

बंजरिया2 दिन पहले
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थाना क्षेत्र के झखिया में वृतिया के युवक को 20 घंटे से बंधक बनाकर एक घर में रखा था। जिसे पुलिस द्वारा सोमवार देर शाम छुड़ाया गया। प्रभारी थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि परिजनों द्वारा वरीय पदाधिकारियो के सूचना देने के बाद तुरकौलिया व बंजरिया पुलिस संयुक्त रूप से छापेमारी कर मुक्त कराया।

मुक्त कराए युवक को तुरकौलिया पुलिस अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। उन्होंने बताया कि रविवार देर शाम वृतिया का मनु महतो जो एक समारोह से लौट रहा था। रास्ते मे झखिया निवासी शम्भू पासी रास्ते मे गिरा पड़ा था। परिजनों को शंका हुई कि उसकी हालत मनु महतो के कारण ही हुई है। इस पर नाराज परिजनों ने मनु को घर से लेकर अपने घर मे बन्द कर दिया।

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