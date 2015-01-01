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आयोजन:विशेष भू-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती को लेकर आमसभा का आयोजन

बथनाहा3 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र के दिग्घी पंचायत में बिहार विशेष भू-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती को लेकर आमसभा का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती अधिनियम 2011, नियमावली 2019 की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय मुखिया रीता कुमारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। जिसमें पंचायत के राजस्व ग्राम बेला, दिग्घी एवं सुपैना गांव के सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। मौके पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने लोगों को भूमि से संबंधित सभी मसलों के बारे में बताया। साथ ही प्रपत्र 2, जो कि स्वघोषणा प्रपत्र एवं प्रपत्र -3.1 वंशावली का प्रपत्र के बारे में विशेष जानकारी दी गयी। मौके पर विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन, संविदा अमीन, मुखिया पति नागेंद्र भगत, वैद्यनाथ गाईं, ब्रजेश कुमार झा, राजेंद्र झा आदि लोग उपस्थित थे।

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