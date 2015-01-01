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परीक्षा:जमीन पर बैठ किताब खोल कर दी दसवीं की जांच परीक्षा

बथनाहा4 घंटे पहले
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प्रखंड के उच्च विद्यालय बथनाहा में गुरुवार को 10वीं की जांच परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी नकल कर रहे थे। इस जांच परीक्षा में सफल हाेने वाले छात्र छात्रएं ही को अगले साल मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा में नकल किए जाने की बावत प्रधानाध्यापक मो. तौफीक अहमद ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इस संबंध में पूछे जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सचिंद्र कुमार ने बताया कि विद्यालय में इस तरह की अनियमितता विद्यालय प्रशासन की अक्षमता को दर्शाता है। संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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