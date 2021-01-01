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बैठक:दिव्यांग को इंसाफ दिलाने को लेकर ग्रामीणों ने की बैठक

बथनाहा5 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते दिनों दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। इसको लेकर ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई। ग्रामीणों ने बताया कि गत 19 जनवरी को दिव्यांग नाबालिग लड़की ने बच्चा को जन्म दी है। इस मामले में स्थानीय थाने में दुष्कर्मी के खिलाफ पीड़िता के भाई ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्राथमिकी के बाद थाना प्रशासन हरकत में आयी है। स्थानीय ग्रामीण की माने तो बैठक में पीड़िता व आरोपी की शादी कराने पर बल दिया गया। पीड़िता की शादी करा कर उसे पत्नी का दर्जा देने, उसे व उसके बच्चे को भरण-पोषण की जिम्मेदारी उठाने के लिए पहल करने की बात कही गई।

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