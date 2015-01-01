पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मौत:संदिग्ध स्थिति में 40 वर्षीय युवक की हुई मौत

बेलसंड3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र के जीरोमाइल चौक स्थित पेट्रोल पम्प के समीप गुरुवार की सुबह संदिग्ध स्थिति में एक युवक की लाश पुलिस ने बरामद किया। मृतक की पहचान नगर पंचायत के वार्ड एक निवासी रामदेव मांझी के 40 वर्षीय पुत्र नरेश मांझी के रूप में की गई है। मृतक की मीणा देवी ने बताया कि उसका पति गत बुधवार की सुबह से ही गायब था। काफी खोजबीन करने के बाद उसका पता नहीं चल पाया था। दरोगा मनोहर प्रसाद केशरी ने बताया कि पुलिस बल के साथ बुधवार की रात गश्ती के दौरान जीरोमाइल स्थित ऑटो सर्विस स्टेशन के समीप सड़क किनारे उक्त युवक को अचेत अवस्था में पड़ा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें