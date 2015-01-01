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विवाद:अपराधियों ने युवक को गोली मारकर किया जख्मी, हो रहा इलाज

बेलसंड3 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के सिरोपट्टी गांव में शुक्रवार की देर शाम अज्ञात अपराधियों ने 16 वर्षीय किशोरी मांझी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। दो हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। घटना की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष राकेश कुमार, पुअनि. मनोहर प्रसाद केसरी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि जख्मी के फर्द बयान के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। मुजफ्फरपुर में जख्मी का इलाज कराने में जुटे पूर्व मुखिया शशि सिंह ने बताया कि किशोरी मांझी गरीब आदमी है। वह गांव में ही मजदूरी करता है। वह शुक्रवार की देर शाम करीब आठ बजे बाजार से लौट रहा था। दरवाजा के निकट ही बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी। एक गोली उसके पैर में लगी। इससे बुरी तरह जख्मी होकर वह जमीन पर गिर पड़ा।

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