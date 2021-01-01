पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सहूलियत:1.94 लाख रुपए की लागत से पीसीसी का हाेगा निर्माण, काम शुरू किया गया

बेनीपट्टी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मनरेगा के तहत होगा निर्माण, लोगों को आने-जाने में होगी सहूलियत

बेनीपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 3 स्थित हरेंद्र ठाकुर के घर से गोपाल प्रसाद कंठ के घर तक 190 फीट की दूरी में 1.94 लाख रुपए की लागत से मनरेगा योजना से सड़क का कार्यारंभ पंचायत समिति सदस्य सह सीपीआई के अंचल मंत्री आनंद कुमार झा ने रविवार को किया। मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पंचायत समिति सदस्य आनंद कुमार झा ने कहा कि सड़क के बगैर किसी भी गांव व टोला का चहुंमुखी विकास नहीं हो सकता है। गांवों व टोलों के विकास केलिए सड़क का निर्माण होना आवश्यक है।

यहां सड़क निर्माण की मांग बहुप्रतीक्षित थी। इस टोले के लोग अक्सर सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। इसलिए मनरेगा योजना से पंचायत समिति के फंड से यहां सड़क के निर्माण का निर्णय लिया गया। बेनीपट्टी पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 19 के सड़क की सुविधा से वंचित टोलों व गांवों में अनेकों सड़कों का निर्माण कराया गया है। सड़क निर्माण से अब तक इस क्षेत्र के अन्य गांव व टोला वंचित रह गया है उसमें सड़क का निर्माण कराने की प्रक्रिया जारी है। इधर, सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ होने से इस टोले के लोगों ने सरकार, विभाग व जनप्रतिनिधि के प्रति खुशी का इजहार किया। इस मौके पर श्यामानंद झा, कार्तिक कुमार झा राजा, दासजी, राजेश कुमार झा आदि मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser