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कोरोना अपडेट:जिले में मिले कोरोना के 11 मरीज, आंकड़ा 5623

बेतियाएक घंटा पहले
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जिले में गुरुवार कोरोना के 11 संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना का आंकड़ा 5623 तक पहुंच गया है। अब तक कोरोना संक्रमण से 18 लोगों की मौत हो चुकी हा। हालांकि 5511 लोग कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं। अब एक्टिव केस 94 रह गये हैं। डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि पॉजिटिव को होम आइसोलेशन में रखा गया है।

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