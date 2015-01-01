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कोरोना अपडेट:18 संक्रमित मिले, एक्टिव केस- 68

बेतियाएक घंटा पहले
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जिले में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 18 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इस तरह आंकड़ा 5876 तक पहुंच गया है। अब तक कोरोना संक्रमण से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कोरोना से 5789 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।

वर्तमान समय में कोरोना के एक्टिव के 68 हैं। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि जिन लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। मेडिकल किट उपलब्ध करा दी गयी है। मेडिकल टीम को निगरानी का निर्देश दिया गया है।

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