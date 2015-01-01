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सख्ती:50 रुपए जुर्माना वसूल कर दिया गया मास्क

चौतरवाएक घंटा पहले
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चौतरवा थाना की पुलिस ने गुरुवार को बगहा लौरिया के बीच एनएच 727 बहुअरवा साधु बाबा मोड़ के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पेनाल्टी के रूप में 800 रुपए की राजस्व वसूली किया। वाहन जांच की नेतृत्व कर रहे प्रशिक्षु दरोगा राकेश कुमार ने बताया कि बगहा एसपी के निर्देश के आलोक में यह अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि वाहन जांच के क्रम में हेलमेट, डीएल, मोटरसाइकिल की डिक्की समेत गाड़ी से संबंधित कागजातों की गहनता से जांच किया गया। जो बिना मास्क के गाड़ी चला रहे थे उस चालक को 50 रुपए अर्थदंड लगाकर एक मास्क दिया गया।

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