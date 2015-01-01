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मतदान:6 विस के 2478 बूथों पर 56.02% वोटर्स ने डाले वोट, 2015 में हुआ था 62.75% मतदान

बेतियाएक घंटा पहले
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  • वाल्मीकिनगर, बगहा, लौरिया, नरकटियागंज, रामनगर, सिकटा विस व वाल्मीकिनगर लोस में हुई वोटिंग

विधानसभा के तृतीय चरण के मतदान के लिए शनिवार को जिले के वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के अलावा छह विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। वाल्मीकिनगर लोकसभा में 56.02 फीसद मतदान हुआ। जबकि वाल्मीकिनगर विधानसभा में 51.2 फीसद, बगहा में 55.1 फीसद, रामनगर सुरक्षित में 55 फीसद, नरकटियागंज विधानसभा में 59.4, लौरिया विधानसभा में 56.8 अाैर सिकटा विधानसभा में 60 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्भीक रूप से सम्पन्न कराने के लिए कंपनी अर्धसैनिक बलों के जवान लगाए गए थे। उन्होंने बताया कि कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

उन्होंने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में 179 सेक्टर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान के आरंभ में कुछ जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की सूचना भी प्राप्त हुई, वहां तुरंत क्यूआरटी को भेजकर बदलवाया गया। जिले में बनाए गए 2478 मतदान केंद्रों पर 17 लाख 29 हजार 360 मतदाताओं में 56.02% मतदान हुअा। कोरोना के बावजूद वाल्मीकिनगर, बगहा, लौरिया, नरकटियागंज, रामनगर, सिकटा विधान सभा क्षेत्र एवं वाल्मीकिनगर लोकसभा के लिए मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह रहा। सुबह से ही भारी संख्या में वोटर बूथों पर कतारबद्ध हो गए। महिला वोटर अधिक संख्या में मतदान करने उतरीं। सुबह 9 बजे तक यहां करीब 8 फीसद वोटिंग हो चुकी थी। कई बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी के कारण मतदान प्रभावित हुआ। हालांकि, इसे ठीक कर लिया गया। शुरू के 3 घंटे लगातार बजती रही कंट्रोल रूम के फोन की घंटी : समाहरणालय सभागार में बनाए गए जिला नियंत्रण कक्ष में शनिवार सुबह साढ़े पांच बजे से ही फोन की घंटियां घन-घनाने लगी। मॉक पोल शुरू होने के साथ ही ईवीएम व वीवीपैट काम नहीं करने की शिकायतें आने लगी। सुबह साढ़े पांच बजे से शुरू हुआ यह सिलसिला सुबह करीब साढ़े आठ- नौ बजे तक चलता रहा। इस दौरान जिला नियंत्रण कक्ष में अफरातफरी का आलम बना रहा। लगातार ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें आती रही और उसका निराकरण किया जाता रहा। कुछ मामलों को छोड़ अधिकांश मामलों में प्रशिक्षण के दौरान मतदान कर्मियों की उदासीनता व ठीक ढंग से समझ नहीं पाने की वजह से ही समस्या उत्पन्न हुई थी।

2015 के मुकाबले इस बार 6.73% कम लोगों ने किया मताधिकार का प्रयाेग

डीएम-एसपी ने बूथों पर चुनाव की प्रक्रिया का लिया जायजा

बेतिया| जिला निर्वाची पदाधिकारी कुंदन कुमार, एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा एवं सहायक समाहर्ता कुमार अनुराग ने विभिन्न बूथों पर निर्वाचन प्रक्रिया का जायजा लिया गया। कर्मियों को पूरी मुस्तैदी के साथ कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने के लिए निर्देश दिया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं एसपी ने नरकटियागंज, लौरिया तथा अन्य विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न बूथों पर निर्वाचन प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने माॅक पाेल, सेनेटाइजर, ग्लव्स, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग हेतु की गई मार्किंग आदि के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। इसी क्रम में मतदाताओं से भी उपलब्ध कराए गए सुविधाओं की जानकारी ली गई। मतदाताओं ने जिला निर्वाची पदाधिकारी से कहा कि मतदान केंद्रों पर अच्छी व्यवस्था की गई है। प्रथम मतदाता, प्रथम महिला मतदाता एवं प्रथम दिव्यांग मतदाता को प्रशस्ति पत्र व पौधा दिया गया।

विकास के मुद्दों पर पड़े वोट

तीन चरणों में संपन्न विधानसभा चुनाव में इस बार भी ग्रामीण मतदाताओं में अपेक्षापूर्ण उत्साह ज्यादा था। मिथिलांचल और सीमांचल में खेती के अतिरिक्त, मत्स्य पालन, मखाना, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों को लगाने की जिद चरम पर था। सूबे में बेरोजगारी को लेकर आक्रोश था। इसी कारण राजद ने जब 10 लाख रोजगार की बात की तो सत्ताधारी दलों में हड़कंप मच गया। कोरोना महामारी के कारण 50 लाख से कहीं ज्यादा प्रवासी श्रमिकों की अपने राज्य में वापसी में देरी से सभी हतप्रभ हैं।

लोग राजद के 15 वर्षों के शासन को राजग द्वारा बार -बार दोषपूर्ण व्यवस्था बताने से अब उबते नजर आए। युवा रोजगार चाहता है, जबकि किसान को खेती का सही मूल्य। सीमांचल की 26, कोशी की 13 जबकि उत्तर बिहार की 39 सीटों पर शनिवार को हुए मतदान में टक्कर उलट पलट करने वाला है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ राजग की सीटें कम हो सकती हैं जबकि महागठबंधन में राजद को बढ़त मिलेगी। लघु पार्टियां अपना विराट रूप दिखा सकती हैं।

लौरिया के बूथ- 166 पर 6 बजे के बाद भी मतदान

योगापट्टी | लौरिया विधानसभा के बूथ संख्या 166 प्राथमिक विद्यालय चौबे टोला में देर शाम तक मतदान हुआ। ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से वहां दो बार मतदान बाधित हो गया। पहली बार सुबह 11.30 बजे मतदान बाधित हुआ जिसके बाद ईवीएम को ठीक कर पुनः मतदान शुरू हुआ। लेकिन फिर बिजली की गड़बड़ी की वजह से शाम करीब साढ़े चार बजे मतदान बाधित हो गया। लेकिन बाद में ग्रामीणों ने गांव से बिजली की व्यवस्था की जिसके बाद मतदान शुरू हो सका। रात 8 बजे तक सैकड़ों ग्रामीण लाइन में लगे रहे।

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