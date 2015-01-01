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कार्रवाई:परसौनी चौक पर तेज रफ्तार बस ने 6 वर्षीय बच्ची को रौंदा, घटनास्थल पर मौत

बेतियाएक घंटा पहले
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  • लौरिया पुलिस के सहयोग से बस जब्त, चालक गिरफ्तार

बगहा लौरिया एनएच- 727 परसौनी चौक पर गुरुवार की शाम में बगहा की तरफ से बेतिया जा रही तेज रफ्तार शिवदानी बस ने 6 वर्षीय एक बच्ची को रौद दिया। जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृत बच्ची की पहचान बसवरिया गांव निवासी ईश्वर मिस्त्री की पुत्री के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों द्वारा इस घटना की जानकारी चौतरवा पुलिस को दी गई। घटना पर पहुंचे थानाध्यक्ष विनय मिश्र ने इस घटना की जानकारी लौरिया पुलिस को देते हुए उक्त बस को रोकने की बात कही।

लौरिया पुलिस तथा चौतरवा पुलिस के सहयोग से सिरकहिया चटकल के समीप उक्त बस को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। बस का रजिस्ट्रेशन नम्बर 0पी एफ 0195 है। बच्ची की शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर अग्रेतर कार्रवाई में जुटी हुई है। थानाध्यक्ष विनय मिश्र ने बताया कि स्थानीय लोगों की माने तो बच्ची की मां बच्ची को अपने साथ लेकर परसौनी चौक पर बाजार करने गई थी। बच्ची के पिता परसौनी के एक गैराज में मोटरसाइकिल मिस्त्री का काम करते हैंं।

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