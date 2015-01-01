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बच्ची घायल:बाइक की ठोकर से 8 वर्षीय बच्ची घायल, रेफर

बेतियाएक घंटा पहले
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बुधवार की शाम को मैनाटांड़ गांव के पास बेतिया मुख्य पथ में अनियंत्रित एक बाइक सवार ने 8 वर्षीय बच्ची को ठोकर मार दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची मैनाटांड़ निवासी अर्जुन मांझी की 8 वर्षीय बेटी पार्वती कुमारी है। जिसको परिजनों ने तुरंत इलाज के लिए मैनाटांड़ अस्पताल लाया। जहां पर से उसे बेतिया रेफर कर दिया।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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