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गिरफ्तारी:विधायक के काफिले पर हमले का आरोपी गिरफ्तार

बेतिया4 घंटे पहले
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  • सराजुद्दीन को भितहा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया

विधायक के काफिले पर हमला मामले के आरोपी सराजुद्दीन को भितहा थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष मनोरंजन कुमार चौधरी ने बताया कि शेखपट्टी भुईधरवा का रहनेवाला उक्त आरोपी लंबे समय से फरार था। विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह बीते वर्ष 31 जुलाई को चंदरपुर के पास पीपी तटबंध के कटाव का जायजा लेने गए थे। इसी दौरान विधायक के काफिले पर हमला व हंगामा मामले में कांड दर्ज है। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी थी। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। बताते चलें कि इस कांड के मुख्य आरोपी जुनैद आलम ने बीते दिसंबर माह में पुलिस दबिश के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस मामले में 12 नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है।
शराब पी रहे दो नशेड़ियों को पकड़ा : हरनाटांड़ : लौकरिया थाना की पुलिस ने दो नशेड़ियों को शराब पीते समय रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार ने बताया कि तीनफेड़िया बाजार में जांच के दौरान गोबरहिया दोन का अक्षय उरांव व बिनवलिया राजेश उरांव को देसी चुलाई शराब पीते पाया गया।

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