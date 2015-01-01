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आरोप:नदी में जहर डाल मछली काे मारने का आरोप

बेतियाएक घंटा पहले
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नौतन थाना क्षेत्र के बन्हौरा बाजार अवस्थित धनौती नदी मे बुधवार की रात जहर डालकर मछली को मारने का मामला प्रकाश में आया है। बन्हौरा बाजार निवासी नदी के पट्टाधारी चंद्रिका सहनी ने थाने मे आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। पुलिस को बताया कि बन्हौरा के चतुर्गुण प्रसाद से उनका भूमि विवाद पहले से चल रहा है। इसमें कई बार चतुर्गुण प्रसाद उनको जान से मारने तथा उनके नदी मे जहर डालने की धमकी दिया था। जहां पीडित द्वारा पहले भी थाना व अनुमंडल पदाधिकारी के यहां आवेदन कर शिकायत दर्ज कराया गया था। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।

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