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सम्मेलन:लोक शिक्षा समिति का आचार्य सम्मेलन 25 को

बेतिया4 घंटे पहले
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लोक शिक्षा समिति की ओर से आगामी 25 फरवरी को सरस्वती विद्या मंदिर में प्रांतीय अध्यापक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बुधवार को विद्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बोलते हुए लोक शिक्षा समिति के प्रदेश सह सचिव रामलाल ने कहा कि चम्पारण की विशेषताओं को सभी तक पहुंचाना जरूरी है। इससे जिले की विशेषताओं की सबको जानकारी होगी। कहा 25 फरवरी को विद्यालय में आचार्यों का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित होगा।

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