पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जायजा:एडीएम-एसडीएम ने लिया कई छठ घाटों का जायजा

बेतिया32 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • सरकार की ओर से अब तक कोई गाइडलाइन नहीं

कोरोना संकट में वैसे तो तमाम पर्व त्योहार केवल औपचारिकता भर रह गयी है। लेकिन लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर श्रद्धालुओं में संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। प्रायः प्रत्येक गांव से लेकर शहरी क्षेत्रों में श्रद्धालु घाटों पर जाकर भगवान भास्कर को अघ्र्य देने के साथ हीं पुरी तन्मयता एवं श्रद्धा से पर्व को मनाते है। फिर भी कोरोना संकट में अभी तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन जारी नहीं होने से लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है। इस बीच गुरूवार को अपर जिला दंडाधिकारी नंदकिशोर साह, अनुमंडल पदाधिकारी विद्यानाथ पासवान, नगर परिषद के नगर प्रबंधक ने शहर के घाटों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सागर पोखरा, रानी तालाब, दुर्गाबाग पोखरा का भ्रमण कर जायजा लिया।

मौके पर एडीएम श्री साह ने बताया कि वैसे तो अभी राज्य सरकार की ओर से छठ को घाटों पर मनाने को लेकर कोई गाइडलाइन नही आया है। लेकिन जिलाधिकारी के निर्देश पर इस बात का आकलन किया जा रहा है कि घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित हो पाएगा या नहीं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में घाटों का जायजा लेने के साथ हीं आनेवाले लोगो के आकलन कर विस्तृत प्रतिवेदन जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती हैं। दृढ़ निश्चय होकर उस पर काम करें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। कुछ समय एकांत में या किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करने से आपको मानसिक शांति ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें