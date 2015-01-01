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रोड-शो:आम्रपाली दूबे ने जदयू के पक्ष में किया रोड-शो

बेतियाएक घंटा पहले
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विधानसभा क्षेत्र के वाल्मीकिनगर में भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आम्रपाली दूबे ने प्रचार के अंतिम दिन गुरूवार को रोड शो किया। अभिनेत्री दूबे जदयू प्रत्याशी धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह के पक्ष में रोड शो कर रही थी। अभिनेत्री को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा रहा। इस विधान सभा में तीसरे चरण में यानि 7 नवंबर को मतदान होना है। जिसके लिए 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े है और सभी अपनी जीत का दावा कर रहे है। गुरूवार शाम से चुनाव का शोर भी थम जाएगा। आम्रपाली दूबे ने रोड शो के दौरान जदयू प्रत्याशी धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से किया।

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