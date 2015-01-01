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प्रदर्शन:पीसीसी सड़क पर दुबारा निर्माण से गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन

बेतिया2 दिन पहले
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  • मोतीपुर पंचायत के नौका टोला का मामला

प्रखंड के मोतीपुर पंचायत के नौका टोला में एक साल पूर्व बने सड़क पर पुनः सडक का निर्माण होने तथा निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरतने को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीण लालबाबू यादव, अमरजीत यादव, रामेश्वर यादव व चन्दन कुमार सहित दर्जनों लाेगाें ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि एक वर्ष पूर्व में हुए पीसीसी निर्माण पर आरडब्लूडी विभाग की ओर से पुनः निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिससे लोगों में काफी आक्रोश है।

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