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एफआईआर:हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर मांगी 10 लाख रंगदारी, उतरवारी द्वारदेवी चौक का मामला

बेतिया2 दिन पहले
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शहर के स्वर्ण व्यवसायी नंदनी ज्वेलर्स के मालिक योगेश्वर प्रसाद के उतरवारी द्वारदेवी चौक स्थित मकान में घुसे आधा दर्जन सशस्त्र अपराधियों ने 10 लाख रुपया की रंगदारी मांगी है।

एक सप्ताह में पैसा नहीं मिलने पर हत्या करने की धमकी दी गयी है। इस घटना के बाद व्यवसायी का पूरा परिवार दहशत में है। नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर ने बताया कि व्यवसायी योगेश्वर प्रसाद की शिकायत पर पुरानी गुदरी निवासी शिवम कुमार मिश्रा, सनी कुमार (बेलवा, बानुछापर) तथा छावनी निवासी सोनू कुमार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गयी है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

बताया जाता है कि व्यवसायी उतरवारी द्वारदेवी चौक के समीप अपना मकान बनवा रहे है। रात्रि 10 बजे उन्हें सूचना मिली कि निर्माणाधीन आवास में कुछ अपराधी घुसे है। तब योगेश्वर प्रसाद अपने दोस्त राजेश कुमार गुप्ता के साथ पहुंचे तो देखा कि आधा दर्जन अपराधी नशे में धुत थे। शिवम, सनी व सोनू कुमार ने व्यवसायी को देखते ही हथियार तान दिया। बोला कि बहुत कमाते हो रंगदारी नहीं देते हो।

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