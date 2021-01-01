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सूद सहित 41 कराेड़ रुपए बकाए की होगी वसूली:बकाया ईंख मूल्य नहीं देने पर मझौलिया सुगर इंडस्ट्रीज के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर

बेतिया4 घंटे पहले
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  • डीएम ने संबंधित अधिकारियों को मझौलिया सुगर इंडस्ट्रीज के विरुद्ध अविलंब अग्रेतर कार्रवाई करने का दिया निर्देश

मझौलिया सुगर इंडस्ट्रीज द्वारा पेराई वर्ष 2019-20 में किसानों को बकाया ईंख मूल्य भुगतान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। डीएम कुंदन कुमार ने ईंख पदाधिकारी, बेतिया अंचल को मझौलिया सुगर इंडस्ट्रीज के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर कर बकाये राशि की वसूली सूद सहित करने का निर्देश दिया। बुधवार को डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हूई। समीक्षा के क्रम में ईंख पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिले के अन्य चीनी मिलों को बकाया ईंख मूल्य का भुगतान अविलंब गन्ना किसानों को करने को कहा जाए।

मिल पर गन्ना किसानों का 38 करोड़ रुपए है बकाया

ईंख पदाधिकारी ने बताया कि मझौलिया सुगर इंडस्ट्री प्रा लि, मझौलिया द्वारा पेराई वर्ष 2019-20 में 5592759.20 क्विंटल गन्ना किसानों से खरीदा गया, जिसका 1681029105.15 रूपया ईंख मूल्य देय है। सुगर इंडस्ट्रीज द्वारा दिनांक-29 जनवरी तक 1295211668.85 रुपए ही किसानों को भुगतान किया गया है। शेष 385797436.30 रुपए बकाया है।

1 सप्ताह में बकाया भुगतान का डीएम ने दिया था निर्देश

ईंख पदाधिकारी ने बताया कि गन्ना किसानों को बकाया ईंख मूल्य भुगतान करने को लेकर बार-बार निर्देशित किया गया। पेराई वर्ष 2019-20 के बकाया ईंख मूल्य को एक सप्ताह में शत-प्रतिशत भुगतान को लेकर विभागीय निर्देश का अनुपालन चीनी मिल प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया। डीएम द्वारा भी कई बार बकाया राशि के भुगतान को लेकर स्मारित किया गया।

14 दिन में बकाया भुगतान नहीं करने पर सूद का प्रावधान

ईंख पदाधिकारी ने बताया कि मझौलिया चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बिहार ईंख अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। ईंख आपूर्ति से 14 दिनों के अधिक दिनों में ईंख का मूल्य न चुकाए तो बकाए पर ब्याज देने का प्रावधान है। इस तरह बकाया राशि 385797436.30 पर सूद की राशि 31828288.49 है। कुल 417625724.79 की वसूली के लिए नीलाम पत्र दायर किया गया है।

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