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महापर्व की तैयारी:छठ को लेकर बीडीओ और सीओ ने की बैठक

बेतिया2 दिन पहले
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कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छठ महापर्व मनाएं जाने को लेकर प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में बीडीओ की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधि, थानाध्यक्ष व गणमान्य लोगों एक बैठक संपन्न की गई। इस दौरान बीडीओ मीरा शर्मा ने कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहते हुए पारंपरिक छठ पर्व मनाने की सभी से अपील किया। साथ ही सभी श्रद्धालुओं से एहतियातन अपने-अपने छत पर ही छठ व्रत करने की नसीहत दी। जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव हो सकेगा।वहीं छठ घाट पर जाने वाले छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर छठ घाट पर जाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए महापर्व छठ मनाने को कहा। उन्होंने खासकर बुजुर्गों, छोटे बच्चों व संक्रमण वाले बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को व्रत के दौरान छठ घाट पर नहीं जाने की भी अपील की।

सीओ मनीष कुमार ने कहा कि आप सभी के सहयोग से ही कोरोना संक्रमण से बचाव संभव है। बैठक में प्रखंड प्रमुख नितिन कुमार उर्फ संजू श्रीवास्तव, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एम नजीर, सिकटा थानाध्यक्ष मनीष कुमार शर्मा,वरीय शिक्षक मोतीलाल प्रसाद यादव, अमीन मियां, बलथर थानाध्यक्ष प्रकाश कुमार कंगली थानाध्यक्ष विकास तिवारी व गोपालपुर थानाध्यक्ष सज्जाद गद्दी, मुखिया प्रवेश महतों,प्रतिनिधि संजय साह, बीडीसी उत्कर्ष कुमार उर्फ मणि श्रीवास्तव व समाजसेवी शंभु प्रसाद कानन,नरेश कुमार, राजन कुमार चौरसिया,नाजीर संतोष कुमार व कई गणमान्य नागरिक, शिक्षक आदि उपस्थित थे।

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