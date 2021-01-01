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बेतिया में फाइनेंस कंपनी पर डाका:ऑफिस ब्वॉय को पीट 20 हजार नकद ले गए 7 अपराधी; चाबी वाला समय पर नहीं आया दफ्तर इसलिए बचा लॉकर

बेतिया28 मिनट पहले
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फाइनेंस कंपनी के निचले तल पर CCTV फुटेज की जांच करती पुलिस। - Dainik Bhaskar
फाइनेंस कंपनी के निचले तल पर CCTV फुटेज की जांच करती पुलिस।
  • उर्वशी सिनेमा रोड स्थित स्थित चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी में हुई घटना

बेतिया में उर्वशी सिनेमा रोड स्थित स्थित चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी में सोमवार दिनदहाड़े डकैती हुई। अपराधियों ने 20 हजार नकद, 1 लैपटॉप और 6 मोबाइल लूट लिए। गनीमत रही कि उस समय दूसरे लॉकर का चाभी लेकर स्टाफ ऑफिस नहीं पहुंचा था। इसलिए अपराधी मोटी रकम नहीं लूट पाए। अपराधियों ने दहशत फैलाने लिए फाइनेंस कर्मी (राजगुरू चौक निवासी जगत मोहन राव) को पीट-पीटकर घायल कर दिया। दोनों का इलाज जीएमसीएच बेतिया में चल रहा है।

दिनदहाड़े घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। CCTV फुटेज किसी के हाथ नहीं लगे इसलिए ऑफिस के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस ने मैनेजर से घटना जानकारी ली। सदर SDPO मुकुल परिमल पांडेय ने बताया कि वारदात की जांच की जा रही है। ऑफिस और उसके आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

घटना के बाद फाइनेंस कंपनी के बाहर मौजूद पुलिसकर्मी।
घटना के बाद फाइनेंस कंपनी के बाहर मौजूद पुलिसकर्मी।

10:30 बजे के दूसरे तल पर स्थित फाइनेंस कंपनी में घूसे 7 डकैत
फाइनेंस कंपनी के मैनेजर अश्विनी कुमार ने बताया कि सुबह 9:30 बजे ऑफिस खुला। 10:30 बजे 5 नकाबपोश अपराधी ऑफिस में घुस गए। 2 अपराधी गेट पर ही रुक गए। सभी के हाथ में पिस्टल था। उस समय ऑफिस में सात-आठ स्टॉफ थे। ऑफिस में घुसते ही अपराधियों ने हथियार के बल पर सभी को बंधक बना लिया।

लूट के दौरान घायल फाइनेंस कर्मी जगत मोहन राव।
लूट के दौरान घायल फाइनेंस कर्मी जगत मोहन राव।

चाबी नहीं रहने से बच गया दूसरे लॉकर में रखा कैश
मैनेजर ने बताया कि स्टॉफ से लॉकर की चाभी मांगने लगे। कैशियर ने कहा चाभी लेकर स्टाफ नहीं पहुंचा है। इसके बाद अपराधी ऑफिस कर्मियों की पिटाई करने लगे। डर के मारे एक स्टॉफ ने लॉकर की एक चाबी बदमाशों को दे दी। उसमें मात्र 20 हजार रुपए ही थे। अपराधियों ने दूसरे लॉकर की चाबी मांगी। स्टॉफ ने अपराधियों से कहा कि दूसरी चाबी जिसके पास है वह अभी नहीं आया है। अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए पिस्टल के बट से एक फाइनेंस कर्मी के सिर पर वारकर उसे घायल कर दिया। अपराधियों ने 1 लैपटॉप, 6 सेलफोन करीब 20 हजार रुपये लूट लिए। इसके बाद ऑफिस में लगे CCTV को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद ऑफिस का गेट बाहर से लॉक कर सभी अपराधी बाइक से हरिवाटिका चौक की ओर फरार हो गए।

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