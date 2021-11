2.50 लाख घूस लेते रंगेहाथ धराए बेतिया CO:जमीन मामले को रफा-दफा करने के लिए रिश्वत मांगी थी, निगरानी ने घर से पकड़ा

Hindi News

2.50 लाख घूस लेते रंगेहाथ धराए बेतिया CO: जमीन मामले को रफा-दफा करने के लिए रिश्वत मांगी थी, निगरानी ने घर से पकड़ा

निगरानी की टीम के साथ CO श्याम कांत प्रसाद।

पटना से बेतिया पहुंची निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को बेतिया के अंचलाधिकारी (CO) श्याम कांत प्रसाद को 2.50 (ढाई) लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा है। निगरानी विभाग की टीम ने यह कार्रवाई श्याम कांत प्रसाद के आवास पर की। बेतिया निवासी विनोद कुमार गुप्ता ने निगरानी मुख्यालय में 29 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि जमीन मामले को रफा-दफा करने के लिए CO ने 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं।

मुख्यालय के आदेश पर आरोपों की जांच और पूरे मामले की पड़ताल के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। टीम को लीड करने की जिम्मेवारी DSP अरूणोदय पांडेय को दी गई। इसके बाद मंगलवार को यह टीम बेतिया पहुंची। CO के आवास पर पूरा जाल बिछाया। इसके बाद जैसे ही विनोद कुमार गुप्ता लेकर वहां पहुंचा और CO ने उसे लिया, वैसे ही निगरानी की टीम ने रंगेहाथ पकड़ लिया। निगरानी के अनुसार विनोद कुमार गुप्ता ने लिखित शिकायत की थी। इसी के बाद यह कार्रवाई की गई है। CO को लेकर टीम पटना जा रही है।

CO के घर पर पहुंची निगरानी की टीम।

निगरानी DSP अरूणोदय पांडेय ने बताया कि विनोद कुमार गुप्ता ने 29 अक्टूबर को निगरानी में CO के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके जिसके सत्यापन के बाद कार्रवाई की गई है। आरोप है कि विनोद कुमार गुप्ता ने 1987 में इस्मत अली से चार कट्ठा ढाई धुर जमीन खरीदा था। और जमीन का दाखिल खारिज के साथ ही जमीन पर कब्जा भी बिनोद कुमार गुप्ता का ही है, लेकिन 6 अगस्त 2020 को जमीन बेचने वाले इस्मत अली के भतीजे की विधवा पत्नी सकीला खातून ने CO को उस जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम से करने का आवेदन दिया। इसके बाद से सीओ द्वारा बिनोद कुमार गुप्ता को पैसे के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। इस बीच CO ने 22 अक्टूबर 2021 को जमीन की मापी कराने के लिए अमीन भेज दिया और 27 अक्टूबर को सीओ के इशारे पर पुलिस ने बिनोद कुमार गुप्ता द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को रोकवा दिया। इसके बाद जिसके बाद 27 अक्टूबर को पीड़ित बिनोद कुमार गुप्ता सीओ के यहां गुहार लगाने पहुंचा। तब सीओ ने मामले को रफा-दफा करने के लिए ढाई लाख रुपये की मांग की। इसकी शिकायत पीड़ित ने 29 अक्टूबर को निगरानी में की। फिलहाल निगरानी की टीम CO को लेकर टीम पटना जा रही है।

चनपटिया अंचल के राजस्व कर्मचारी जगदीश राम एवं उनके अटॉर्नी अमन सिंह को पिछले शुक्रवार को निगरानी विभाग के टीम द्वारा रिश्वत लेते पकड़े जाना जिले का यह कोई पहला मामला नहीं है बहुत ज्यादा दिन नहीं बीता जब 14 अक्टूबर 2020 में बेतिया सीएस कार्यालय के प्रधान सहायक शंभू शरण सिंह निगरानी टीम के हत्थे चढ़े थे। इसके पहले भी जिले में कार्यरत कई पदाधिकारी निगरानी टीम के द्वारा रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं।

