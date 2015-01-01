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लूट:बाइक की डिक्की तोड़ कर एक लाख की लूट

बेतियाएक घंटा पहले
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  • तीन लालटेन चौक पर दिया घटना काे अंजाम

शहर के तीन लालटेन चौक पर गुरुवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने एक बाइक की डिक्की तोड़ एक लाख रुपये उड़ा लिया है। बदमाश बाइक पर सवार थे। घटना के बाद दोनों बदमाश गौशाला के सामने से दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली सड़क के रास्ते फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में लग गई है। नगर थानाध्यक्ष राकेश भास्कर घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के घोघा शिवाघाट के प्रदीप साह आईसीआईसीआई बैंक से 1 लाख 20 हजार रुपये की निकासी किये।

रुपये को बाइक की डिक्की में रख अपने एक साथी के साथ बाइक लेकर गाड़ी का टायर खरीदने तीन लालटेन चौक पर चले गये। बाइक को दुकान के सामने खड़ी कर दोनों दुकान के भीतर चले गए। इसी बीच पीछे से अपाचे बाइक पर सवार दो युवक आए। दोनों बाइक के पास अपनी गाड़ी रोक बाइक की डिक्की तोड़ दिया उसमें रखे एक लाख रुपये निकाल लिए। जबकि 20 हजार रुपए डिक्की में ही छूट गया।

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