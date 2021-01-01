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कई निर्देश दिए:बाढ़ व कटाव से निपटने के लिए सुरक्षा कार्यों में लाएं तेजी, निरोधी कार्य में गुणवत्ता का पूर्णरूप से हो पालन

बेतिया4 घंटे पहले
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  • डीएम ने 2021 में संभावित बाढ़ एवं कटाव के परिप्रेक्ष्य में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की

जिले में संभावित बाढ व कटाव को निपटने को लेकर सुरक्षात्मक कार्यों में तेजी लायें। बाढ निरोधी कार्यों में पूरी तरह से गुणवत्ता का पालन होनी चाहिए। अगर किसी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता बरती गई, तो संबंधित पदाधिकारियों के साथ-साथ संवेदकों के विरुद्घ कार्रवाई की जायेगी। बुधवार को समाहरणालय के सभागार में वर्ष 2021 में संभावित बाढ़ एवं कटाव से निपटने के लिए किये जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कही। उन्होंने सभी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि पूर्व में जिन स्थलों पर कटाव हुए हैं तथा वर्ष 2021 में जिन स्थलों पर कटाव तथा बाढ़ आने की संभावना है उन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण स्वयं करें।त बाढ़ एवं कटाव रोकने के लिए तीव्र गति से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

साथ ही आपदा विभाग द्वारा कटाव निरोधी कार्य को लेकर चयनित स्थलों पर तुंरत अग्रेतर कार्रवाई करें। डीएम ने कहा कि यह बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य है। बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की लगातार समीक्षा की जायेगी। संबंधित कार्यपालक अभियंता, अंचलाधिकारी अविलंब स्थलीय निरीक्षण करें। ससमय सुरक्षात्मक कार्यों को सम्पन्न कराना है ताकि आने वाले समय में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि योगापट्टी, सिकटा, बगहा-1, बगहा-2, चनपटिया, मझौलिया, पिपरासी, ठकराहां एवं नौतन सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित अंचल हैं। संबंधित अंचलाधिकारी पूरी तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
सभी एसडीएम को नियमित अनुश्रवण का मिला टास्क | डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया ग कि बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य का नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा करेंगे। साथ ही कार्यपालक अभियंता को स्थलीय निरीक्षण करने तथा अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराते हुए उनकी मरम्मति प्राथमिकता के आधार पर करवाने का निदेश दिया गया। जिन स्थलों पर वर्षा के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो वहां के लिए कार्ययोजना तैयार कर मिट्टी भंडारण, गली बैग की व्यवस्था आदि अन्य उपाय पूर्व में ही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो पदाधिकारियों के साथ ठेकेदार पर कार्रवाई होगी

जमींदारी बांध की मरम्मत जरूरी
समीक्षा के क्रम में बताया गया कि बेतिया प्रखंड के पिपरा पंचायत में जमींदारी बांध, मझौलिया प्रखंड के बहुअरवा गांव से कुंद्रा घाट तक जमींदारी बांध की मरम्मति आवश्यक है। वहीं चनपटिया प्रखंड के मुसहरी सेनुवरिया पंचायत के सेनुवरिया घाट, बकुलहर पंचायत के तोला राम घाट, उतरी घोघा पंचायत के नवका टोला, गवहा टोला एवं उतरी घोघा घाट एवं मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सरिसवा पंचायत के महेसरा घाट एवं बिरइत घाट से कदमवा घाट तक, डुमरी पंचायत के बिचला टोला घाट एवं उतरवारी टोला घाट, रमपरुवा महनवा पंचायत के वार्ड नंबर-10 के पास सुबोध मिश्रा के घर के पास, हरपुर गढ़वा पंचायत के बथना गांव एवं बढ़ईया टोला, सेमरा पंचायत के हरिजन टोली के पास कटाव निरोधी कार्य करने की आवश्यकता है।

मदनपुर जंगल में कटावरोधी कार्य का दिया गया प्रस्ताव
कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बगहा-02 प्रखंड में गंडक नदी के किनारे मदनपुर जंगल के पास कटावरोधी कार्य का प्रस्ताव दिया गया। इसी तरह बगहा-02 प्रखंड के मंगलपुर के समीप गंडक नदी के बांया साइड में एंटीरोजन कार्य करने, गौनाहा प्रखंड के भिखनाठोरी गांव को पंडई नदी के कटाव से बचाने हेतु कटाव निरोधी कार्य करने, रामनगर प्रखंड के इमरती कटघरवा गांव को मसान नदी के कटाव से बचाने हेतु कटाव निरोधी कार्य करने सहित अन्य कटाव निरोधी कार्य करने हेतु प्रस्ताव दिया गया।

बाढ़ नियंत्रण पडरौना प्रमंडल ने बचाव के लिए शत-प्रतिशत पूर्ण करा लिया है कार्य
समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल- 2 पडरौना द्वारा बताया गया कि भितहां प्रखंड अंतर्गत पीपी तटबंध के 23.40 से 26.70 के बीच कटाव निरोधक कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-1 द्वारा बताया गया कि भितहां प्रखंड अंतर्गत 32.56 से 35.04 के बीच एई वर्क पूर्ण कर लिया गया है। वहीं संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बताया गया कि बगहा-1 प्रखंड अंतर्गत मिर्जाटोली, मंगलपुर आदि में कटाव निरोधक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कार्यपालक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर द्वारा बताया गया कि दोन शाखा नहर के बिंदू दूरी 406.45 पर क्षतिग्रस्त ह्यूम पाईप पीडी संरचना के स्थान पर नये सीडी संरचना पर सह स्वेप का निर्माण अंतिम चरण में है।


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