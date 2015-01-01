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4 जख्मी:धनहा पुल के पास पलटी बीएसएफ की बस, 4 जख्मी

बेतिया/बगहाएक घंटा पहले
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बगहा के धनहा पुल के समीप बुधवार की मध्य रात्रि बीएसएफ जवानों से लदी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें चार जवान घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में रात्रि करीब दो बजे ले जाया गया। इलाज के बाद चिकित्सक ने सभी को छुट्टी दे दी। अस्पताल उपाधीक्षक डा. केबीएन सिंह ने बताया कि रात में बीएसएफ के चार जवान जख्मी हालत में आए थे। जिनमें हीरो सिंह, शैलेंद्र कुमार सहित चार लोग थे। सबका इलाज कर उसी समय छोड़ दिया गया। सभी खतरे से बाहर थे। बताया जाता है कि बीएसएफ के जवान सिवान से बगहा में चुनाव कराने जा रहे थे।

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