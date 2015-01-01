पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जायजा:चंपारण रेंज के डीआईजी ने मतदान केंद्रों का लिया जायजा

बेतियाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

चंपारण प्रक्षेत्र के डीआईजी ललनमोहन प्रसाद ने शनिवार को चंपारण के विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बूथ पर तैनात पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया। इस दौरान डीआईजी ने निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कई निर्देश दिए। डीआईजी जिले के लौरिया, रामनगर, बगहा, नरकटियागंज आदि विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण के बाद पूर्वी चंपारण के मतदान केंद्रों का जायजा लेने के लिए निकल गए। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के बाद डीआईजी ने संतोष जताया है। उन्होंने चुनावी ड्यूटी में तैनात पुलिस पदाधिकारियों, जवानों व कर्मियों की हौसला अफजाई करते हुए उनकी सराहना की है। डीआईजी ने कहा कि शांतिपुर चुनाव संपन्न हो गया है। पुलिस अब वोटों की गिनती की तैयारी शुरू कर दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें