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पहल:चाइल्ड हेल्पलाइन ने दलित बच्चों के बीच बांटे मास्क

बेतिया4 घंटे पहले
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चाइल्ड हेल्प लाइन नरकटियागंज की टीम ने लक्ष्नौता पंचायत के वार्ड नंबर 13 दलित बस्ती में बच्चों के बीच मास्क व खाद्य सामग्री का वितरण किया हैं। कार्यक्रम के दौरान चाइल्ड हेल्प लाइन टीम नरकटियागंज के संयोजक अरविंद पांडे, पूनम देवी, शुभम कुमार, अर्चना कुमारी, चंदन कुमार गौतम ने 61 बच्चों के बीच खाद्य सामग्री व मास्क का वितरण किया हैं। वही इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच चिउड़ा, मीठा, बिस्कुट,साबुन, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 की जानकारी दी गई। मौके पर नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण चाइल्ड लाइन के निर्देशक शंभू नाथ मिश्रा उर्फ ज्ञानी जी ने लोगों को निःशुल्क फोन सेवा 1098 चाइल्ड लाइन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम में लोगों कोविड-19 की गंभीरता के संबंध में जागरूक किया गया। उन्हें इस संबंध में सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई अति निर्धन परिवार हो तथा जिसे कहीं मजदूरी न मिल रही हो या उसके परिवार के लिए खाने-पीने की समुचित व्यवस्था न हो तो इसकी सूचना भी चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर-1098 पर दी जा सकती है, ताकि वैसे परिवारों की मदद की जा सके। मौके पर ग्रामीण ओमप्रकाश निराला, धर्मराज कुमार, बलिराम कुमार, वार्ड सदस्य झापस देवान आदि उपस्थित थे।

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