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शिकायत:राशन वितरण में गड़बड़ी की बीडीओ से शिकायत

बेतिया4 घंटे पहले
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मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा राशन के वितरण में अनियमितता बरतने की शिकायत राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा ने बीडीअो से की है। कहा प्रखंड क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार राशन के वितरण में सरकारी नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों के पार्टी के पंचायत अध्यक्षों एवं सदस्यों के द्वारा बार-बार राशन के वितरण में अनियमितता का शिकायत किया जा रहा है।

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