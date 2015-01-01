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आयोजन:किसान कांग्रेस की बैठक में शोकसभा आयोजित

बेतियाएक घंटा पहले
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पश्चिम चंपारण किसान कांग्रेस की बैठक कांग्रेस आश्रम में जिलाध्यक्ष शाही कुमार राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बेतिया राज के इतिहास, बेतिया राज घराना, अपराधी कौन आदि पुस्तकों के लेखक तथा चंपारण रत्न से सम्मानित पंडित रेवाकांत दुबे के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। निधन की खबर सुनकर उनके चहेतों में शोक की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत लेखक सह किसान की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। नवीन कुमार राय, वरीय कांग्रेसी विनय कुमार शाही, अबुल कलाम जौहरी, साधु शरण सिंह, रामानुज मिश्रा, परमेश्वर तिवारी, राजेश पांडे, संतोष दुबे, अमित कुमार यादव, चंदन कुमार, कमलेश्वर प्रसाद कुशवाहा, अली इमाम, शाह आलम, मोहम्मद शौकत रजा, ब्रह्मानंद पांडे आदि मौजूद थे।

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