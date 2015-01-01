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जवान किए गए तैनात:वाल्मीकिनगर के चप्पे-चप्पे पर सीआरपीएफ व अर्धसैनिक बल के जवान किए गए तैनात

बेतिया2 दिन पहले
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वाल्मीकि नगर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर थाना क्षेत्र के सभी इलाकों में अर्ध सैनिक बल एवं बिहार पुलिस के जवानों के आगमन से पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया है। सीआरपीएफ और बिहार पुलिस के जवानों के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए गुरूवार को थाना क्षेत्र के हर इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। बता दें कि बाल्मीकि नगर का क्षेत्र नक्सल क्षेत्र घोषित हुआ है। जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं चौकन्ना हो गया है।

विधानसभा चुनाव एवं एकमात्र लोकसभा उप चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों के द्वारा पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। बाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान कर्मियों से पहले अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो जाने से इस क्षेत्र में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है और असामाजिक तत्व इन जवानों से अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से अंतिम चरण की चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयारियां कर ली गई है। अर्धसैनिक बलों के आगमन से इस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अच्छे ढंग से कर पाएंगे ऐसा उनका विश्वास हो गया है।

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