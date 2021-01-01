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समिति गठित:एमजेके कॉलेज में सांस्कृतिक समिति गठित

बेतिया4 घंटे पहले
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एमजेके कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 7 सदस्यीय सांस्कृतिक समिति गठित की है। समिति में गणित विभागाध्यक्ष डॉ पी के चक्रवर्ती, गणित विभाग के ही डॉ. सुरेंद्र राय, हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. शैल कुमारी वर्मा, दर्शनशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. अनुराधा पाठक, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ. तथागत बनर्जी, जन्तु विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ एच रहमान तथा भूगोल विभाग की डॉ. बरखा चपलोत शामिल किए गए हैं। प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र प्रसाद केसरी ने बताया कि सांस्कृतिक समिति कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों व गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारी कराएगी।

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