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खुदकुशी की आशंका:पेड़ से लटका मिला वृद्ध का शव, नहीं हो सकी पहचान, खुदकुशी की आशंका

बेतियाएक घंटा पहले
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  • बैरिया थाना क्षेत्र की बैजूआ पंचायत के नारायणपुर गांव का मामला

बैरिया थाना क्षेत्र के बैजूआ पंचायत के नारायणपुर गांव के सरेह में एक वृद्ध की लाश गुरुवार की सुबह पेड़ से लटका हुआ मिला। इसकी सूचना पर आसपास के गांवों में सनसनी फैल गई। लोग उसे देखने व पहचान के लिए जुट गए। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतार कर आसपास के लोगों से पहचान कराने की कोशिश की, पर शव को पहचान नहीं हो सकी। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दी है। थानाध्यक्ष दुष्यंत कुमार ने कहा कि पेड़ से लटका हुआ वृद्ध का शव बरामद किया गया है। शव की अभी पहचान नहीं हो सकी है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का सही खुलासा हो सकेगा। गुरुवार सुबह में कुछ चरवाहा मवेशियों को लेकर सरेह में गए तो शहतूत के पेड़ के सहारे एक शव लटकते हुए देखा। पेड़ से लटके वृद्ध के शरीर पर धोती व गोल गला का गंजी था। वह धोती के सहारे पेड़ से फंदा लगाया था। शव को लटकते देख चरवाहों ने इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी। बाद में लोगों ने घटना से पुलिस को अवगत कराया। आसपास के लोगों ने बताया कि तीन नवंबर को विधानसभा चुनाव के दिन गांव के लोगों ने वृद्ध को गांव में घूमते देखा था। वह हाथ में एक झोला व लाठी लिए देखा गया था। उसकी हरकत विक्षिप्तों की तरह थी। आसपास के लोग खुदकुशी करने की आशंका जता रहे हैं। वैसे पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।

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