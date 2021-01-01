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बाघ की मौत:5 साल की आयु वाले नर बाघ की मौत बरेली, देहरादून और पटना भेजा बेसरा

बेतिया4 घंटे पहले
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  • 22 वन कर्मी और 8 एसएसबी के जवान तलाश रहे मौत का सुराग

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र के डिवीजन-1 से शनिवार की देर शाम एक नर बाघ के शव को बरामद किया गया है। वीटीआर के निदेशक सह संरक्षक हेम कांत राय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि नर बाघ की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि बाघ के द्वारा खाई गई बकरी जो विषाक्त भी हो सकती है उसी के कारण बाघ की मौत हुई। पशु चिकित्सक द्वारा बाघ की पोस्टमार्टम करा लिया गया है। उसके बेसरा को बरेली, देहरादून और पटना भेजा जा रहा है। इसके साथ ही वीटीआर के 22 वरीय व कनीय अधिकारियों की टीम के साथ आठ एसएसबी के प्रशिक्षित जवान सघन जांच कर रहे हैं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बकरी का मांस खाने से बाघ की मौत हुई है लेकिन बाघ के बेसरा रिपोर्ट को बरेली, देहरादून और पटना भेजा गया है। इसलिए फिलहाल मौत के कारणों के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ट्रैप कैमरा खंगाले जा रहे हैं। -हेमकांत राय, निदेशक सा संरक्षक, वीटीआर

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