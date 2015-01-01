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चुनाव:विकास किया है, विकास करेंगे, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मतदाताओं का स्नेह व सम्मान : राघव शरण पांडेय

बेतिया2 दिन पहले
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  • निवर्तमान विधायक राघव शरण पांडेय बगहा विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं निर्दलीय चुनाव

बगहा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे निवर्तमान विधायक राघव शरण पांडेय ने कहा है कि पिछले पांच वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान उनका पल पल क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहा है। इसी का नतीजा रहा है कि आज मतदाताओं का अपूर्व स्नेह व सम्मान उन्हें अभिभूत कर रहा है। बथवरिया थाना क्षेत्र के शेरा बाजार में आयोजित सभा के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने एक साधारण किसान परिवार में जन्म लिया। अपने संघर्ष की बदौलत भारत सरकार व प्रशासन के उच्च पदों तक पहुंचे। उन्हें आम जन के संघर्ष व तकलीफों की गहरी समझ है।

इसीलिए एक एक गांव के विकास को उन्होंने अपना मुख्य एजेंडा बनाया। उन्होंने कहा कि उनसे जो भी भूल चूक हुई है, उसे मानवीय कमजोरी मानकर मतदाता माफ करेंगे, ऐसा उन्हें विश्वास है। उन्होंने कहा चीनी मिल की घटतौली को मुद्दा बनाकर उन्होंने सरकार पर किसानों की लूट रोकने के लिए दबाव बनाया, जिसकी सजा उनका टिकट काटकर भाजपा नेताओं ने दी है। इस बार भाजपा की जमानत जब्त कराकर इसका करारा जवाब देने के लिए मतदाताओं से अपील की।

चंद्राहा रूपवलिया पंचायत के पूर्व मुखिया शैलेश तिवारी ने कहा कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राघव शरण पांडेय सरीखे सुयोग्य, कर्मठ व ईमानदार व्यक्ति कर रहे हैं, यह सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि इनके किए गए विकास व इनकी खूबियों को देखते हुए हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुरूप हमें इनके ट्रैक्टर छाप पर मतदान करना चाहिए। इस बात पर भारी तादाद में जुटे लोगों ने तालियां बजाकर अपनी जोरदार सहमति जताई।

वरिष्ठ नेता बच्चा पांडेय, परसौनी पंचायत के पूर्व मुखिया रवि शाही आदि तमाम वक्ताओं ने कहा कि ईमानदार व विकास के लिए समर्पित एक सुयोग्य इंसान को ठिकाने लगाने की भाजपा की हरकत इस बार भाजपा के नेताओं को बेहद भारी पड़ेगी और राघव शरण पांडेय जरूर विजयी होंगे। इस अवसर पर पूर्व उप मुखिया टुनटुन यादव, अकबर मियां, मनोज पांडेय, मनिब मियां, छोटा यादव समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बबुई टोला में भी सभा हुई। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी ने रोड शो करते हुए अपने चुनाव निशान ट्रैक्टर छाप पर मतदान की अपील की। बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही।

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