पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मतदान:डीएम-एसपी ने लिया मतदान केंद्रों का जायजा, लाइन में लगकर की वोटिंग

बेतिया2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में हुआ मतदान

जिला निर्वाची पदाधिकारी कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने शहर के दर्जन भर मतदान केंद्रों पर हो रहे मतदान का जायजा लिया। स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संचालित हो रहे निर्वाचन प्रक्रिया पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संतोष जताया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पीठासीन पदाधिकारी व मतदान कर्मियों को मतदान संबंधित कई दिशा निर्देश दिया। साथ हीं आधा घंटा तक मंशा टोला स्थित 117 एवं 118 पर मतदान प्रक्रिया को भी देखी।

इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी व एसपी का काफिला शहर के मतदान केंद्र संख्या 71, 71 (क), 72, 22, 09, 06, 06 (क), 54, 55, 57, 57 (क), 151, 152, 02, 02 (क), 123, 124 आदि बूथों का जायजा लिया। हालाकि इस दौरान कहीं से भी किसी मतदाता ने कोई शिकायत जिला निर्वाचन पदाधिकारी से भी नही की। स्वंय जिलाधिकारी मतदान केंद्रों पर की गयी व्यवस्था एवं मतदाताओं के कतारबद्ध खड़े होने से व्यवस्था के प्रति आश्वस्त दिखे।

लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने में जिलाधिकारी कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक भी पीछे नही रहे। इस दौरान शहर के विभिन्न बूथों का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी कुुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक राजकीय प्राथमिक विद्यालय आफिसर्स कालोनी पहुंचे। डीएम ने अपना ईपीक दिखाया व कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार किया। इस दौरान उनकी पत्नी श्वेता सिंह ने भी मतदान किया। जिलाधिकारी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं बगल के सहायक मतदान केंद्र पर पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। डीएम एसपी ने मताधिकार का प्रयोग बूथ संख्या 123 पर किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- समय आपके पक्ष में है। इसलिए इसका बेहतर सदुपयोग करें। पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, आज वह बहुत ही सहज व आसान तरीके से हल हो जाएंगे। वस्त्र, आभूषण जैसी खरीदारी में भी समय व्यत...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें