पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध प्रदर्शन:मुखिया के घर पर पंचायती के दौरान दबंगों ने निकाला हथियार, भड़के लाेग

बेतिया2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • विरोध में सुभाष चौक से खुशी टोला जाने वाली सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

बैरिया प्रखंड के भितहां पंचायत के मुखिया के खुशी टोला आवास पर पंचायती के दौरान दबंगों द्वारा शस्त्र दिखा मारपीट करने के मामले में कार्रवाई को ले आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।

मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने सुभाष चौक से खुशी टोला के रास्ते पथरी घाट जाने वाली सड़क को जाम कर दिया था। बैरिया पुलिस ने आक्रोशित लोगों का समझाकर मामले को शांत कराया। एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडेय ने बताया कि खुशी टोला के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुखिया के आवास पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी। दोषियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। खुशी टोला निवासी कृष्णा पासवान (50) ने बताया कि कोईरी टोला निवासी युवराज नवीन सिंह उनकी 19 धूर जमीन पर शहीद चौक निवासी प्रदीप सोनार के साथ मिलकर कब्जा करना चाहते है। सोमवार को 1 बजे भितहां पंचायत की मुखिया ललीता देवी के आवास पर पति उमा साह जमीन विवाद को ले पंचायती कर रहे थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें