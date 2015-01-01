पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बेहोश:चुनाव ड्यूटी का नियुक्ति पत्र लेने गया कर्मी बेहोश

बेतियाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

सिकटा में विद्यालय परिसर में चुनाव के लिए नियुक्ति पत्र लेने के पश्चात एक मतदान कर्मी बेहोश हो गए। बेहोश हुए मतदान कर्मी नरकटियागंज टीपी वर्मा महाविद्यालय के लिपिक नेसार अहमद बताए गए हैं। जो मतदान कार्य को लेकर प्लस टू विद्यालय में पहुंचे थे। चुनाव ड्यूटी के लिए मतदान केंद्र संख्या- 138 नरकटियागंज के समहौता उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर जाने का पत्र मिल गया था। इस बीच वहीं पर वे पानी पीया और बाद वे बेहोश हो गए । सूचना पर तत्काल सहायक निबंधन निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मीरा शर्मा ने उक्त कर्मी को इलाज के लिए सिकटा सीएचसी भेजा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें