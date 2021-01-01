पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अतिक्रमण:लगातार दूसरे दिन पथ निर्माण कार्यालय से स्टेशन चौक तक हटाया गया अतिक्रमण

बेतिया4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • नगर परिषद ने चलाया अभियान : जेसीबी से तोड़ी गई अवैध कब्जा वाली दुकानें

नगर परिषद के द्वारा बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। बेतिया सीओ श्यामाकांत प्रसाद, नगर परिषद के सफाई निरीक्षक जुलूम साह की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। इस क्रम में सड़क के किनारे अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की गई। जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाया गया। इस क्रम में ज्यादातर फल व सब्जी के दुकानों पर कार्रवाई की गई। पथ निर्माण विभाग के कार्यालय के समीप से समाहरणालय चौक होते हुए स्टेशन चौक तक सड़क के दाेनों किनारे लगाये गये दुकानों को तोड़ दिया गया। अब भी इस पथ में कई दुकानदारों के द्वारा बांस बल्ली उजाड़ने के बाद सड़क के किनारे दुकानों को जमीन पर सजाया गया है। जहां सामान की खरीद करने वालों के वाहन सड़क पर ही खड़े थे। बुधवार को की गई कार्रवाई में दर्जन भर से ऊपर दुकानों को तोड़ दिया गया। साथ ही उन्हें दुबारा यहां पर दुकान नहीं लगाने की चेतावनी भी दी गई। सड़क जाम से परेशान प्रशासन की कार्रवाई अगर समय समय पर होते रहे तो तय है कि अतिक्रमण पर बहुत हद तक लगाम लग जाएगा। आम लोगाें के साथ राहगीरों को जाम से मुक्ति मिलेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser