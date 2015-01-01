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ईवीएम:पिपरासी में बूथ संख्या-163 में ढाई घंटे खराब रही ईवीएम

बेतियाएक घंटा पहले
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वाल्मीकिनगर संसदीय उपचुनाव व विधानसभा चुनाव में लोगों का उत्साह दिखा। सुबह साढ़े छह बजे से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर कतार में खड़े हो गए थे। मतदान की शुरुआत में पिपरासी प्रखंड स्थित बूथ संख्या 166 क पर विधानसभा का चुनाव 30 मिनट देर से शुरू हुआ। कारण की ईवीएम में खराबी आ गई थी। वही 164 पर वीवीपैट में गड़बड़ी के बाद 20 देर से शुरू हुआ व 165 क पर तापमान मापने की मशीन खराब थी। जिसके कारण मतदान 30 मिनट देरी से शुरू हुआ। पिपरासी में 170 बूथ पर एक घंटे 30 मिनट लेट वीवीपैट खराब थी। 175, 177 क, 180 व 188 पर आधे घंटे लेट, वीवीपैट में खराबी के कारण वही 163 पर 10 बजे से 11 बजे तक विधानसभा का मशीन खराब हो गया था।

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