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कार्रवाई:उत्पाद विभाग ने शराब धंधेबाजों के खिलाफ की छापेमारी, 2 भट्ठी ध्वस्त

बेतियाएक घंटा पहले
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  • 1200 लीटर कच्चा माल नष्ट, 40 हजार का सामान जब्त

उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर शराब की दो भट्ठियां को ध्वस्त कर दिया है। छापेमारी में 33 लीटर देसी शराब जब्त किया है। छापेमारी चनपटिया के लगुनाहां धांगड़ टोली, नरकटियागंज के कामता फार्म धांगड़ टोली, शेरहवा, सहोदरा थाना क्षेत्र के बेलदहिया में की गई है। उत्पाद अधीक्षक लाला अजय कुमार सुमन ने बताया कि एएनटीएफ एवं स्वान दस्ता के साथ छापेमारी की गई है। इस दौरान 33 लीटर शराब जब्त किया गया।

जबकि 1200 लीटर शराब बनाने के लिए रखे गए कच्चे माल को नष्ट कर दिया गया। शराब बनाने के दो उपकरण को जब्त किया गया है। पकड़े गए शराब व सामान की कीमत करीब 40 हजार रुपए बताया जाता है। मामले में अज्ञात के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है।

छापेमारी में मद्य निषेध निरीक्षक दिलीप राम, राज कुमार चौधरी, अवर निरीक्षक पिंटू कुमार, ममता कुमारी, सोनू राज, रूपेश कुमार आदि शामिल रहे। इधर उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर वार्ड दस में छापेमारी कर शराब बेचने के आरोप में पंकज कुमार को 180 मिली. की तीन बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पंकज कुमार के किराना दुकान के सामने खड़ी बाइक की डिक्की से दो तथा उसके जैकेट से एक बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई है।

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