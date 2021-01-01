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विदाई:सेवानिवृत पुलिसकर्मी को समारोह में दी विदाई

बेतिया4 घंटे पहले
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थाना परिसर मे रविवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया । इस दौरान सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी एएसआई राजिंदर सांडिल को विदाई दी गई ।थानाध्यक्ष अनुज कुमार पांडेय व उपस्थित पुलिस कर्मियों ने एएसआई को फुलमाला व अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही ग्रन्थ रामायण, अटैची, छाता और मिठाई भेंट स्वरूप प्रदान किया। पदाधिकारी ने कहा कि पुलिस की नौकरी में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों से लगभग दुर हो जाता है। अब सेवानिवृत्त हुए एएसआई राजिंदर सांडिल अपना अधिक से अधिक समय अपने परिवार व समाज के बीच व्यतीत करेंगे। मौके एएसआई देवनारायण ठाकुर, राजिंदर यादव, मुंशी हरेन्द्र सिंह, वायरलेस बाबू उपेंद्र सिंह, चालक सिपाही महमद नसीम, चौकीदार शारदा पासवान थे।

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